Житель Жигулевска заставлял мать продать квартиру

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение о том, что у местной жительницы 1972 года рождения вымогают денежные средства. Женщина пояснила полицейским, что ее сын под угрозой применения насилия требовал продать квартиру и передать ему денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции изучили детализацию всех звонков и сообщений, подробно опросили потерпевшую, соседей, которые пояснили, что мужчина, не имеющий постоянного источника дохода, регулярно устраивал скандалы своей матери.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска территориального органа внутренних дел на одной из улиц города задержан 27-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.