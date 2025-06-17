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Житель Волжского района украл велосипед стоимостью 100 тысяч рублей

17 июня 2025 13:19
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Житель Волжского района украл велосипед стоимостью 100 тысяч рублей

В июне текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что из помещения колясочной в многоквартирном доме микрорайона Южный город похищен принадлежащий ему велосипед. Со слов заявителя причиненный материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и очевидцев, просмотрели и изъяли видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которую попали действия злоумышленника.

Оперуполномоченные уголовного розыска отработали места возможного сбыта краденного. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что схожий с пропавшим велосипед реализован через один из комиссионных магазинов, а к хищению может быть причастен мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Оперативники установили местонахождение 39-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что во время распития спиртных напитков в подъезде жилого дома увидел специально отведенную комнату для хранения мелкогабаритных транспортных средств. В ней находился не пристегнутый велосипед,  и злоумышленник решил добраться на нем до города, а после чего сдать в ломбард. Вырученные денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»). Полицейские  вернули похищенное законному владельцу.  

 

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