Житель Волжского района оштрафован за фиктивную постановку на учет иностранцев

Судебные приставы Волжского района взыскали с жителя Самарской области уголовный штраф в размере 120 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

Мужчина за денежное вознаграждение поставил на учет 18 иностранных гражданина. За данное деяние его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Суд назначил ему в качестве наказания уплату уголовного штрафа в размере 120 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Волжского района Самарской области возбудили исполнительное производство. Сотрудники Службы ознакомили должника с процессуальными документами и разъяснили, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене его иным видом наказания. Также судебные приставы наложили арест на расчетные счета мужчины и вынесли в отношении него ограничение в праве выезда за пределы страны.

Не желая сталкивать с более жесткими мерами, мужчина оперативно оплатил уголовный штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.