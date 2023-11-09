Житель Сергиевского района в июле ушел из дома и пропал

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Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение жителя Сергиевского района, Кирсанова Геннадия Ивановича 1945 года рождения.

Полицейские обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8(84655)2-14-41, 102.

Сотрудниками Отдела МВД России по Сергиевскому району разыскивается житель села Успенка Кирсанов Геннадий Иванович, 1945 года рождения, который 12.07.2023 г. ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами мужчины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего.

Приметы без вести пропавшего: мужчина, на вид 78 лет, среднего роста, худощавого телосложения.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону8(84655)2-14-41. Информацию о разыскиваемом можно сообщить в ОМВД России по Сергиевскому району, по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. П. Ганюшина, д. 15 или по тел. 102.