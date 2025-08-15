Житель Сергиевского района украл авто и совершил на нем ДТП

127

Ночью в полицию с обращением об угоне автомобиля Lada Priora обратился 19-летний парень.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции.

Спустя некоторое время к полицейским поступила информация о том, что похожий по описанию автомобиль попал в дорожную аварию. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Lada Priora не справившись с управлением, съехал в кювет по ходу своего движения. Сам виновник аварии не пострадал, а у автомобиля зафиксированы механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции доставили мужчину в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Полицейские установили, что за рулем находился – местный житель 2006 года рождения, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Инспекторы выяснили, что в 2024 году он уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Задержанный пояснил, что увидел автомобиль, припаркованный во дворе дома. Оказалось, что двери машины были не заперты, а в замке зажигания оставлены ключи. Молодой человек решил воспользоваться чужим автомобилем и совершить ночную прогулку по Сергиевскому району. В какой-то момент не справившись с управлением автомобиля, он совершил дорожно-транспортное происшествие.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость). Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: облМВД