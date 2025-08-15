Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Весь список
Житель Сергиевского района украл авто и совершил на нем ДТП

15 августа 2025 12:24
127
Житель Сергиевского района украл авто и совершил на нем ДТП

Ночью в полицию с обращением об угоне автомобиля Lada Priora обратился 19-летний парень.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции.

Спустя некоторое время к полицейским поступила информация о том, что похожий по описанию автомобиль попал в дорожную аварию. Прибывшие на место происшествия сотрудники  Госавтоинспекции установили, что  водитель автомобиля Lada Priora не справившись с управлением, съехал в кювет по ходу своего движения. Сам виновник аварии не пострадал, а у автомобиля зафиксированы механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции доставили мужчину  в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Полицейские установили, что за рулем находился – местный житель  2006 года рождения, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Инспекторы выяснили, что в 2024 году  он уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Задержанный пояснил, что увидел автомобиль, припаркованный во дворе дома. Оказалось, что двери машины были не заперты, а в замке зажигания оставлены ключи. Молодой человек решил воспользоваться чужим автомобилем и совершить ночную прогулку по Сергиевскому району. В какой-то момент не справившись с управлением автомобиля,  он совершил дорожно-транспортное происшествие.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость). Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: облМВД

