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Житель Самары хранил наркотик в диване

24 мая 2025 11:15
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Житель Самары хранил наркотик в диване

В начале мая сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области  возле жилого дома на улице Аэродромной задержали мужчину 2003 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

В присутствии понятых, в ходе личного досмотра, у задержанного оперативники изъяли 5 капсул с веществом.

Дополнительно 190  капсул и фасовочные пакеты полицейские обнаружили в квартире, которую задержанный арендовал у одного из жителей областного центра. Тайник с капсулами мужчина хранил в  диване.

Изъятое оперативники направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Специалисты установили, что внутри капсул содержится сильнодействующее вещество – прегабалин, общей массой свыше 125 гр.

Ранее не судимый уроженец Оренбургской области признал свою вину и сообщил, что капсулы планировал сбывать через тайники-закладки в разных районах г. Самары.

По версии следствия, на счету у задержанного 22 эпизода незаконного оборота запрещенных средств. Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Управления МВД России по городу Самаре на данный момент возбуждены 22  уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), которые соединены в одно производство.  По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Теги: Стоп Наркотик

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