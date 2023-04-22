Житель Самарской области снова задержан пьяным за рулем

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В апреле 2023 года находясь на маршруте патрулирования, Госавтоинспекторы ОМВД России по Кинель-Черкасскому району остановили для проверки «ВАЗ-21093», двигающийся с нарушением траектории движения. В ходе общения с водителем полицейские предположили, что тот находится в состоянии опьянения. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.



Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.



В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» выяснилось, что 39-летний житель села Кинель-Черкассы годом ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 8 месяцев.



Соответствующих выводов правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.