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Житель Самарской области скопил долг по штрафам в размере 182 тысяч рублей

19 января 2022 09:35
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Житель Самарской области скопил долг по штрафам в размере 182 тысяч рублей

 Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов  в отношении автолюбителя, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения и скопившего долг по штрафам в размере 182 тысяч рублей, на исполнении находилось 150 исполнительных производств. 

    Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от уплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 66 тысяч рублей. 

В связи с тем, что должник не спешил исполнять своих обязательств по погашению административных штрафов, в отношении транспортного средства правонарушителя был составлен акт описи и ареста. Должнику разъяснили, что в случае непогашения задолженности его автомобиль будет реализован. 

Узнав о том, что транспортное средство может быть отправлено на торги, мужчина незамедлительно оплатил долг в 248 тысяч рублей. 

Теги: Судебные приставы

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