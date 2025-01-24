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Житель Самарской области ответит за нападение на судебного пристава

24 января 2025 10:56
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Житель Самарской области ответит за нападение на судебного пристава

Житель 63 региона явился на прием в одно из отделений судебных приставов ГУФССП России по Самарской области. Мужчина начал вести себя агрессивно, громко и грубо выражать свое недовольство.

Выйдя на шум, начальник отделения прошла к сотруднику, рядом с которым стоял гражданин. С целью установить личность возмущающегося она взяла со стола паспорт мужчины,  что повлекло за собой его крайне бурную реакцию. Схватив сотрудника за руку, мужчина нанес ей несколько ударов, в результате которых судебный пристав потеряла равновесие и упала на пол, получив при этом сотрясение головного мозга.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Рассмотрев материалы дела, суд принял решение признать мужчину виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

 

 

Теги: Судебные приставы

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