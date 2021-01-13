Житель Самарского региона погасил долг, чтобы выехать за пределы Российской Федерации

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Житель Камышлинского района Самарской области совершил административное правонарушение при управлении автомобилем. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области в отношении правонарушителя возбудили исполнительное производство о взыскании административного штрафа.

Судебный пристав-исполнитель уведомил мужчину о возбуждении в отношении него исполнительных производств, а также предупредили его о том, что в случае не погашения задолженности к нему будут применены меры принудительного воздействия, в том числе временное ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. После того, как должник узнал, что путь в другие государства ему может быть закрыт, он поспешил полностью погасить задолженность. Квитанцию мужчина предоставил в отделение судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области, пояснив, что в скором времени он собирается отправится за границу и запрет на выезд мешает его планам.