Житель Приволжского района незаконно ловил раков

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Отделом дознания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В ходе реализации оперативной информации в сентябре 2024 года сотрудники Сызранского ЛО МВД России транспорте в акватории реки Волги Саратовского водохранилища задержали гражданина, незаконно добывающего раков.

Полицейскими установлено, что житель Приволжского района Самарской области, 1982 года рождения, организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова, а именно многозаходных ловушек, с его слов найденных им на заброшенном рыбацком стане. Злоумышленник обратился к товарищу, который на моторной лодке привез его на остров. Мужчина установил девять ловушек и вернулся за уловом через несколько дней. К моменту появления правоохранителей он успел выловить и переложить в емкости 54 рака.

Сотрудниками транспортной полиции с места происшествия изъяты многозаходные ловушки и пластиковые емкости, принадлежащие обвиняемому.

Раки выпущены в тот же день в естественную среду обитания.

Как оказалось, владелец моторной лодки, оказавший услугу нарушителю и доставивший его на место преступления, не был осведомлен о преступных намерениях своего товарища. В связи с чем к ответственности не привлекался.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы. Установлено, что своими незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму более 12 000 рублей.

Также установлено, что ранее нарушитель 6 раз привлекался к ответственности по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, был приговорен к исправительным работам.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте