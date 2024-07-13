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Житель Приволжского района хранил патроны в швейной машинке

13 июля 2024 12:33
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Житель Приволжского района хранил патроны в швейной машинке

Сотрудникам О МВД России по Приволжскому району от неравнодушных граждан поступила информация о том, что 49-летний местный житель незаконно хранит боеприпасы.

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины и в присутствии понятых с согласия собственника провели осмотр жилища в ходе которого обнаружили и изъяли в тумбочке швейной машинки патроны с маркировкой «60 58».

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, изъятые предметы являются 7,62 мм военными патронами образца 1943 года, отечественного заводского производства и предназначены для стрельбы из АК-47 и его модификаций, самозарядного карабина и другого оружия калибра 7,62 мм.

В ходе опроса, сотрудники полиции выяснили, что задержанный, о том, что патроны являются боеприпасами и их хранение без соответствующего разрешения запрещено знал, однако переступил закон. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению мест приобретения данных боеприпасов.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет лишения свободы.

Главное Управление МВД России по Самарской области обращает внимание граждан! Если у Вас есть незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, то данные предметы необходимо сдать в ближайший отдел полиции, чтобы избежать уголовную ответственность.

 

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