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Житель Похвистневского района ответит за избиение матери

4 февраля 2024 10:16
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Житель Похвистневского района ответит за нанесение побоев матери

В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило заявление от местной жительницы 1974 года рождения с просьбой привлечь к ответственности сына, который в состоянии алкогольного опьянения нанес ей побои, душил и высказывал угрозу убийством.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции убедились, что жизни потерпевшей ничего не угрожает, опросили заявителя и ее соседей. Со слов женщины, конфликт, в ходе которого сын побил ее и угрожал убийством, возник из-за злоупотребления им алкоголем. Мужчина после развода с женой часто выпивал, не реагируя на замечания.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее не судимый мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения: повалил мать на пол и начал душить, при этом умышленно высказал в ее адрес слова угрозы убийством.

Экспертизой установлено, что повреждения, причинённые задержанным, не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или значительной стойкой утраты общей трудоспособности потерпевшей.  

Отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

 

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