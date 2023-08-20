Житель Новокуйбышевска совершил ДТП, скрылся и теперь получит срок

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Общий ущерб от противоправных действий злоумышленника превысил 450 тысяч рублей.

Весной текущего года за помощью в полицию обратился водитель Kia Rio, который пояснил, что неизвестный мужчина, управляя ВАЗ 211540, нарушил правила дорожного движения, столкнулся с его автомобилем, бросил разбитую машину и скрылся с места ДТП.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и опросили пострадавшего - он подробно описал характерную внешность правонарушителя. Полицейские установили и опросили владельца отечественного автомобиля - местный житель пояснил, что припарковал на ночь транспортное средство возле своего дома и обратился к сотрудникам ОВД с просьбой привлечь к уголовной ответственности лицо, похитившее его имущество.

Эксперты обнаружили в салоне и на руле пригодные для идентификации следы пальцев рук. При дальнейшей проверке по автоматизированным базам данных установлена идентичность следов с ранее внесёнными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Оперуполномоченным полиции эксперты передали информацию, что к угону и ДТП причастен ранее судимый за имущественные преступления 41-летний житель Новокуйбышевска. Сотрудники уголовного розыска проводили оперативно-разыскные мероприятия, когда в полицию обратился еще один автовладелец с заявлением о краже транспортного средства. Приняв необходимые меры розыска полицейские обнаружили и изъяли автомобиль, стоимостью 450 тысяч рублей, в Ульяновской области. При изучении записей с камер видеонаблюдения оперуполномоченные установили, что к хищению причастен тот же разыскиваемый злоумышленник.

Установив круг общения и родственные связи, полицейские выехали в рабочую командировку и задержали жителя Новокуйбышевска в соседнем регионе. У задержанного полицейские обнаружили и изъяли паспорт и водительское удостоверение одного из потерпевших. Как пояснил рецидивист, в машины он проникал через незапертые двери и пользовался оставленными в салоне ключами зажигания.

В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 УК РФ, п.в ч.3 ст.158 УК РФ, ч.3 ст.325 УК РФ. Уголовные дела объединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении мужчины направлены в суд для принятия решения по существу. Судом обвиняемому на время предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Транспортные средства и документы возвращены владельцам.