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Житель Московской области поблагодарил самарских полицейских

8 июля 2022 10:23
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Житель Московской области поблагодарил самарских полицейских

Своевременная помощь сотрудников полиции спасла жизнь пожилому человеку.

В ГУ МВД России по Самарской области через сервис приема обращений поступило благодарственное письмо, в котором житель Московской области выражает признательность сотрудникам полиции ОП №5 Управления МВД России по г. Самаре.

Рассказывая об обстоятельствах произошедшего, автор обращения пояснил, что 23 июня текущего года он в течение длительного времени не мог дозвониться до своей пожилой сестры – жительницы города Самары. Тогда взволнованный мужчина позвонил знакомым, которые пошли навестить пенсионерку. Дверь им никто не открыл. Понимая, что с пожилым человеком могла случиться трагедия, и счет идёт на минуты, самарцы обратились за помощью в полицию.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному в сообщении адресу – в один из многоквартирных домов на ул. Дачной в Ленинском районе. За короткий промежуток времени сотрудники дежурной части лейтенант полиции Анатолий Солдатов и старший лейтенант полиции Талгат Калимуллов определили круг общения, установили контакты социальной работницы, у которой находились ключи от квартиры пожилой женщины, и связались с ней. Когда полицейские открыли дверь в помещение, то обнаружили пожилую женщину на кухне в бессознательном состоянии. Сотрудники полиции вызвали медиков, на носилках донесли женщину до кареты скорой помощи и, убедившись, что их помощь более не требуется, убыли на маршрут патрулирования.

«Благодарю сотрудников полиции за отзывчивость, верность присяге и оперативный отклик на просьбу о спасении человека. Я рад, что в рядах органов внутренних дел служат порядочные и отзывчивые люди», – искренне поблагодарил полицейских житель Московской области.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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