Житель Красноярского района угнал машину бывшей сожительницы

В дежурную часть отдела полиции по ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратилась местная жительница 1979 года рождения, которая сообщила, что обнаружила отсутствие на парковке своего автомобиля Lada Kalina.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства, после чего ориентировал наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности на розыск похищенного автомобиля.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев. Изучив полученную информацию, полицейские предположили, что к хищению автомобиля возможно причастен ранее судимый за хулиганство и грубое нарушение ПДД РФ бывший сожитель владелицы.

Через несколько часов полицейские, ориентированные на розыск злоумышленника, обнаружили в Тольятти автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали 34-летнего местного жителя. После чего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный воспользовался правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, и отказался от дачи показаний.

Отделом дознания О МВД России по Красноярскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Транспортное средство возвращено законной владелице.