Житель Красноярского района угнал машину бывшей сожительницы

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Красноярского района угнал машину бывшей сожительницы

1 октября 2025 11:26
145
Житель Красноярского района угнал машину бывшей сожительницы

В дежурную часть отдела полиции по ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратилась местная жительница 1979 года рождения, которая сообщила, что обнаружила отсутствие на парковке своего автомобиля Lada Kalina.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства, после чего ориентировал наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности на розыск похищенного автомобиля.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев. Изучив полученную информацию, полицейские предположили, что к хищению автомобиля возможно причастен ранее судимый за хулиганство и грубое нарушение ПДД РФ бывший сожитель владелицы.

Через несколько часов полицейские, ориентированные на розыск злоумышленника, обнаружили в Тольятти автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали 34-летнего местного жителя. После чего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный воспользовался правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, и отказался от дачи показаний.

Отделом дознания О МВД России по Красноярскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Транспортное средство возвращено законной владелице.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
44
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
175
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
384
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1415
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
359
Весь список