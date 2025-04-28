Житель Красноярского района незаконно хранил боеприпасы к огнестрельному оружию

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Мужчина пояснил полицейским, что более 25 лет назад приобрел патроны у незнакомца, но так и не воспользовался ими.

Оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по Красноярскому району поступила информация о возможной причастности местного жителя к незаконному обороту боеприпасов.

Полицейские прибыли по указанному адресу и, в присутствии понятых и с согласия хозяина, провели осмотр его дома, в ходе которого обнаружили и изъяли 50 патронов.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, селянин хранил изготовленные промышленным способом патроны калибра 7,62 х 39 мм. Специалисты установили, что патроны пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение боеприпасов), мужчина пояснил, что более 25 лет назад приобрел у незнакомца патроны, но так и не воспользовался ими. О том, что хранение боеприпасов без соответствующего разрешения запрещено, он знал, но все равно переступил закон.

Следственным отделом МВД России по Красноярскому району фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Красноярский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности.