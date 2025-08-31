Я нашел ошибку
Главные новости:
В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Солнце устроит на Земле сильную магнитную бурю 2 сентября
Солнце устроит на Земле сильную магнитную бурю 2 сентября
Визит Путина в КНР продлится четыре дня
Визит Путина в КНР продлится четыре дня
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
В Самарской области мошенники обманули 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты
В Самарской области мошенники обманули 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
Россияне с 1 сентября смогут отписаться от спам-звонков в приложении оператора
Россияне с 1 сентября смогут отписаться от спам-звонков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Кошкинского района мошенничал при получении пособия по безработице

31 августа 2025 10:51
133
Житель Кошкинского района мошенничал при получении пособия по безработице

Полиция Самарской области разъясняют, что лица, находящиеся в статусе безработных, в случае их трудоустройства должны сообщить об этом в Центры занятости населения. 

Так, по данным группы дознания О МВД России по Кошкинскому району, в декабре прошлого года местный житель 1985 года рождения обратился в Центр занятости населения с заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящей вакансии его признали безработным, поставили на учет и назначили пособие.

Мужчину предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) он обязан сообщить о данном факте в органы службы занятости, а в случае сокрытия трудоустройства и получения денежных средств обманным путем его привлекут к уголовной ответственности.

В ходе доследственной проверки сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник, находясь в статусе безработного, заключил договор на трудоустройство и за февраль текущего года получил одновременно зарплату и пособие по безработице. Ущерб государству от противоправных действий жителя Кошкинского района составил более 20 тысяч рублей.

В настоящее время ранее не судимый местный житель снят с регистрационного учета. В отношении него отделом дознания ОМВД России по Кошкинскому району возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
188
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
30 августа 2025  14:05
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
456
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
30 августа 2025  11:58
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
568
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
514
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
460
Весь список