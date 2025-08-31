Житель Кошкинского района мошенничал при получении пособия по безработице

133

Полиция Самарской области разъясняют, что лица, находящиеся в статусе безработных, в случае их трудоустройства должны сообщить об этом в Центры занятости населения.

Так, по данным группы дознания О МВД России по Кошкинскому району, в декабре прошлого года местный житель 1985 года рождения обратился в Центр занятости населения с заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящей вакансии его признали безработным, поставили на учет и назначили пособие.

Мужчину предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) он обязан сообщить о данном факте в органы службы занятости, а в случае сокрытия трудоустройства и получения денежных средств обманным путем его привлекут к уголовной ответственности.

В ходе доследственной проверки сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник, находясь в статусе безработного, заключил договор на трудоустройство и за февраль текущего года получил одновременно зарплату и пособие по безработице. Ущерб государству от противоправных действий жителя Кошкинского района составил более 20 тысяч рублей.

В настоящее время ранее не судимый местный житель снят с регистрационного учета. В отношении него отделом дознания ОМВД России по Кошкинскому району возбуждено уголовное дело.