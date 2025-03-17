Житель Кинеля за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения лишился «Мерседес 300»

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Кинельским районным судом Самарской области вынесен приговор в отношении 33-летнего жителя города Кинеля. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Установлено, что ранее водитель был признан виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) и обязан был оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, что он не сделал.

16 октября 2024 года он вновь был задержан сотрудниками ДПС по подозрению в управлении в состоянии опьянения автомобилем «Мерседес 300», от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Суд с учетом позиции прокурора признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на 1 год 6 месяцев. По ходатайству прокурора автомобиль конфискован в пользу государства.

Приговор в законную силу не вступил.