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Житель Исаклинского района незаконно хранил порох

6 апреля 2024 10:34
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Житель Исаклинского района незаконно хранил порох

Сотрудники Отделения уголовного розыска ОМВД России по Исаклинскому району провели осмотр дома, обнаружили и изъяли емкость с веществом, похожим на порох.
Вещество оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое - бездымный пироксилиновый порох промышленного изготовления, массой более 220 граммов, метательного действия, пригодный для производства взрыва.


Ранее не судимый селянин пояснил полицейским, что порох у него остался с того времени, когда он был владельцем зарегистрированного в установленном порядке гладкоствольного охотничьего оружия. Тогда он приобрел вещество в специализированном магазине для самостоятельного снаряжения патронов. На момент проверки, разрешения и оружия у мужчины не было.
Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении безработного местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.


Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.
Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» освобождается от уголовной ответственности.
Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

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