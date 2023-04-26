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Житель ЕАО убил амурского тигра и спрятал останки  в тщательно замаскированном тайнике

26 апреля 2023 18:24
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Специалисты установили, что была убита самка амурского тигра.

Останки амурского тигра обнаружены в тайнике в Еврейской автономной области, местный житель застрелил и спрятал хищника. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, пишут "Известия".

Отмечается, что тайник был обнаружен на приграничной территории Облученского района. Сотрудники пограничного управления изъяли останки одной незаконно добытой особи амурского тигра.

«Останки животного находились в тщательно замаскированном тайнике недалеко от населенного пункта. В ходе мероприятий установлено, что гражданин РФ 1991 года рождения застрелил амурского тигра из охотничьего ружья и закопал его на участке местности», — приводит заявление пресс-служба «РИА Новости».

Специалисты установили, что была убита самка амурского тигра.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча и оборот ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»).

Помимо останков хищника, из тайника были изъяты незарегистрированное оружие и боеприпасы, их направили в ОМВД России по Облученскому району.

 

Фото:   ru.freepik.com

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