Житель Борского района забрал алкоголь с витрины магазина и сразу выпил

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В феврале текущего года в дежурную часть МО МВД России «Борское» поступило сообщение от менеджера по безопасности одного из сетевых магазинов, расположенных в селе Борское, о том, что в торговый зал зашел мужчина и открыто похитил с витрины алкогольную продукцию. Минуя кассовую зону, несмотря на требования кассира, отказался оплачивать товар и покинул помещение.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен неоднократно ранее судимый местный житель 1987 года рождения. Располагая информацией о его возможном месте нахождения, мужчину задержали по месту проживания.

В ходе опроса злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что хотел употребить алкоголь. Не располагая денежными средствами, похитил спиртное и употребил недалеко от магазина.

Возбуждено уголовное дело.