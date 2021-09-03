Жигулевец пьяным угнал у приятеля иномарку и поехал кататься

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Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Жигулевску на одной из улиц города остановили автомобиль «Great Wall». В ходе общения с водителем сотрудники полиции заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Дорожные полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что мужчина не является собственником транспортного средства, не имеет ни документов на автомобиль, ни водительского удостоверения. В ходе опроса злоумышленника сотрудники полиции установили, что транспортное средство принадлежит его знакомому, вместе с которым мужчина распивал спиртные напитки. Сам злоумышленник рассказал, что находился в гостях у приятеля, и незаметно от него взял со стола ключи от автомобиля и поехал кататься.

В ходе проверки по учетным данным ГИБДД выяснилось, что автомобиль принадлежит местному жителю 1998 года рождения. Мужчина обратился в полицию с заявлением привлечь к ответственности угонщика его автомобиля.

По данным полицейских, подозреваемый 1990 года рождения привлекался к административной ответственности за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения, за эти правонарушения мужчина был лишен права управления автомобилем.

Теперь ему придется отвечать за угон.