Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый восьмой автомобиль угоняется на парковке или стоянке
Каждый восьмой автомобиль угоняется на парковке или стоянке
Регистрация бизнеса без визита в налоговую теперь доступна более чем в 5700 офисах Сбера
Регистрация бизнеса без визита в налоговую теперь доступна более чем в 5700 офисах Сбера
Младенческая смертность в Самарской области остается одной из самых высоких в ПФО
Младенческая смертность в Самарской области остается одной из самых высоких в ПФО
В Минздраве не поддерживают отмену масочного режима
В Минздраве не поддерживают отмену масочного режима
Кирилл Истомин: В следующем году 50 % управленческих решений в регионах РФ будут приниматься на основе данных ЦУР
Кирилл Истомин: В следующем году 50 % управленческих решений в регионах РФ будут приниматься на основе данных ЦУР
В Самарской области росгвардейцы спасли от пожара два дачных поселка
В Самарской области росгвардейцы спасли от пожара два дачных поселка
Жигулевец пьяным угнал у приятеля иномарку и поехал кататься
Жигулевец пьяным угнал у приятеля иномарку и поехал кататься
Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Соединенных Шатов увеличилось до 45
Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Соединенных Шатов увеличилось до 45
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
-0.34
EUR 86.3
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жигулевец пьяным угнал у приятеля иномарку и поехал кататься

3 сентября 2021 09:53
100
Жигулевец пьяным угнал у приятеля иномарку и поехал кататься

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Жигулевску на одной из улиц города остановили автомобиль «Great Wall». В ходе общения с водителем сотрудники полиции заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Дорожные полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что мужчина не является собственником транспортного средства, не имеет ни документов на автомобиль, ни водительского удостоверения. В ходе опроса злоумышленника сотрудники полиции установили, что транспортное средство принадлежит его знакомому, вместе с которым мужчина распивал спиртные напитки. Сам злоумышленник рассказал, что находился в гостях у приятеля, и незаметно от него взял со стола ключи от автомобиля и поехал кататься.

В ходе проверки по учетным данным ГИБДД выяснилось, что автомобиль принадлежит местному жителю 1998 года рождения. Мужчина обратился в полицию с заявлением привлечь к ответственности угонщика его автомобиля.

По данным полицейскихподозреваемый 1990 года рождения привлекался к административной ответственности за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения, за эти правонарушения мужчина был лишен права управления автомобилем.

Теперь ему придется отвечать за угон.

Теги: пьяные водители угон

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
02 сентября 2021, 13:33
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
Транспортное средство он спрятал, чтобы впоследствии оставить себе. Криминал
506
В Похвистневском районе пьяный водитель попал в ДТП, пострадали трое
01 сентября 2021, 12:26
В Похвистневском районе пьяный водитель попал в ДТП, пострадали трое
Водитель в 2021 году 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Происшествия
426
В Сызранском районе задержали жителя поселка Кошелёвка за угон грузовика
27 августа 2021, 11:53
В Сызранском районе задержали жителя поселка Кошелёвка за угон грузовика
Как выяснили полицейские, нетрезвый водитель, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулём чужого... Криминал
579
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили варианты завершения строительства метро в Самаре.
2 сентября 2021  19:57
Дмитрий Азаров: «В регионе заметна нарастающая динамика по ряду показателей»
481
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
2 сентября 2021  13:57
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
685
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
2 сентября 2021  13:45
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
609
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
2 сентября 2021  13:14
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
564
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
2 сентября 2021  11:54
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
458
Весь список