Жигулевец-автомобилист устроил стрельбу из ружья через лобовое стекло

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В Жигулевске Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя,.

По версии следствия, 11 июня 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, из-за ранее возникшей ссоры произвел выстрел в 45-летнего местного жителя через лобовое стекло из находившегося при себе переделанного гладкоствольного ружья, а затем совершил на мужчину наезд на автомобиле. Свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, из-за промаха при выстреле, а также активного сопротивления потерпевшего, который запрыгнул на капот автомобиля, что позволило избежать смертельных и тяжких телесных повреждений.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.