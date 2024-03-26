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Жертвами теракта в Crocus City Hall стали уже 139 человек

26 марта 2024 09:07
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Жертвами теракта в Crocus City Hall стали уже 139 человек

Количество погибших в результате теракта в Crocus City Hall возросло до 139 человек, сообщил глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.

"В результате нападения погибло 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших трое детей. Из общего числа погибло на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях", - сказал Бастрыкин в понедельник на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По его словам, от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резанных ран - два человека.

"В результате пожара, от воздействия высокой температуры и продуктов горения погибло 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека", - сказал Бастрыкин.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта, пишет Интерфакс.

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