Жерара Депардье обвинили в нападении на папарацци

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Французского актера Жерара Депардье обвинили в нападении на фотографа Рино Бариллари в Риме. Об этом сообщает издание New York Post.

Когда Жерар Депардье сидел за столом в баре Harry’s Bar с двумя женщинами, к ним подошел фотограф Рино Бариллари и начал снимать. Папарацци несколько раз попросили прекратить фотографировать, однако он не перестал. Рино Бариллари ушел после того, как сделал кадры. По информации журналистов, за ним последовала одна из спутниц Депардье, и стала кричать. После подошел сам актер и якобы начал бить фотографа.

Адвокат женщины заявил прессе, что Рино Бариллари «яростно толкнул» ее, а Жерар Депардье вступился за нее. Спутница актера была доставлена в больницу и планирует подать в суд на фотографа.

При этом сам Бариллари утверждает, что Депардье бросил в него кусок льда, когда он достал камеру, пишет Газета.Ru.