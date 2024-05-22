Жерара Депардье обвинили в нападении на папарацци

Я нашел ошибку
Главные новости:
В “Саду наличников” гости смогут принять участие в покраске забора, заглянуть со смотровой на строительную площадку, принять участие в аукционе и унести с собой частичку дома Кожевникова.
В Самаре откроется 10 фестиваль Том Сойер Фест
Парковочное пространство рассчитано на 56 мест, шесть из которых отведены для транспортных средств маломобильных посетителей вокзала.
В Самаре автомобильную парковку ж/д вокзала оснащают автоматизированной технологией оплаты Fast Track
128 пациентов из Самарской области получают помощь Фонда «Круг добра»
128 пациентов из Самарской области получают помощь Фонда «Круг добра»
Центризбирком утвердил логотип единого дня голосования
Центризбирком утвердил логотип единого дня голосования
в Самаре столкнулись два автобуса
В Самаре столкнулись два автобуса
в Нижнем Новгороде Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России»
В Нижнем Новгороде Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России»
70% самарцев подтягивают физическую форму к лету
70% самарцев подтягивают физическую форму к лету
Самарская областная научная библиотека приглашает на встречу с художником Виктором ВАНом Норкиным
Самарская областная научная библиотека приглашает на встречу с художником Виктором ВАНом Норкиным
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
-0.24
EUR 98.3
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жерара Депардье обвинили в нападении на папарацци

22 мая 2024 13:11
97
Жерара Депардье обвинили в нападении на папарацци

Французского актера Жерара Депардье обвинили в нападении на фотографа Рино Бариллари в Риме. Об этом сообщает издание New York Post.

Когда Жерар Депардье сидел за столом в баре Harry’s Bar с двумя женщинами, к ним подошел фотограф Рино Бариллари и начал снимать. Папарацци несколько раз попросили прекратить фотографировать, однако он не перестал. Рино Бариллари ушел после того, как сделал кадры. По информации журналистов, за ним последовала одна из спутниц Депардье, и стала кричать. После подошел сам актер и якобы начал бить фотографа.

Адвокат женщины заявил прессе, что Рино Бариллари «яростно толкнул» ее, а Жерар Депардье вступился за нее. Спутница актера была доставлена в больницу и планирует подать в суд на фотографа.

При этом сам Бариллари утверждает, что Депардье бросил в него кусок льда, когда он достал камеру, пишет Газета.Ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
107
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
317
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
499
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
2274
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
546
Весь список