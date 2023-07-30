Женщина в Самарской области ранила себя ножом и от обиды написала заявление на сожителя

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы 1979 года рождения, которая пояснила, что ее знакомый, у которого она временно проживает, нанес ей ножевое ранение и угрожал убийством.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники-следственно оперативной группы подробно опросили заявительницу и её знакомого. 44-летняя местная жительница в установленном законом порядке была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений о совершении преступления.

Женщина рассказала полицейским, что вместе со своим знакомым они распивали спиртное и в какой-то момент мужчине не понравилось, что она громко разговаривала по телефону и мешала ему отдыхать, после чего он полоснул ей ножом по пальцу ноги, нанес удар кулаком по носу и пригрозил убийством.

В ходе проверки полицейские обратили внимание на неточности в рассказе якобы потерпевшей, а медицинские работники в ходе осмотра не обнаружили у нее телесных повреждений на лице.

Мужчина также пояснил в ходе опроса, что пустил к себе пожить безработную знакомую, и в ходе распития спиртных напитков женщина разозлилась на него, сама порезала себе ножом палец на ноге и заявила на него в полицию.

Под тяжестью неопровержимых доказательств женщина призналась, что с самого начала сделала в дежурную часть ложное сообщение, так как подумала, что если бы она не сказала, что у неё ножевое ранение, то скорая помощь приехала намного позже, и еще она была в порыве злости на сожителя.

Возбуждено уголовное дело.