Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара

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Зданию российского посольства в Маниле в результате пожара, по предварительным данным, нанесен значительный ущерб, причины возгорания выясняются, заявил МИД РФ, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в здании российского посольства в Маниле произошел сильный пожар.

"По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы.

Фото : ДСКЦ МИД России/РИА Новости