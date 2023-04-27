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Завершено расследование дела о пожаре на рынке в Кинеле

27 апреля 2023 14:01
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В Самарской области завершено расследование дела о пожаре на рынке в Кинеле

Кинельской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре на рынке «Колхозный» в г. Кинеле в отношении 40-летней гражданки, обвиняемой в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, арендовавшая земельный участок с помещением и оказывавшая услуги общественного питания, грубо нарушила требования пожарной безопасности.Так, в помещении отсутствовали первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь. Вопреки запрету, в помещении хранились газовые баллоны объёмом более 5 литров с горючим газом, которые эксплуатировались при наличии утечки газа. Подключение баллонов осуществлялось самостоятельно, без привлечения специалистов специализированной организации.

В результате 15 января 2023 года в 3 часа 14 минут внутри помещения по ул. Октябрьской, 58А, где находился нанятый предпринимателем 31-летний пекарь, произошла разгерметизация газового баллона. Через 6 минут после этого произошло воспламенение газовоздушной смеси в виде объёмного взрыва и дальнейшего развития пожара, в результате чего мужчина погиб.

Следствие по делу осуществлялось межмуниципальным отделом МВД России «Кинельский».

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направлено в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу.Санкция ч. 2 ст. 219 УК РФ предполагает назначение наказания до 5 лет лишения свободы, сообщает облпрокуратура.

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