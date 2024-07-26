Завершена проверка после отравления детей хлором в бассейне Экоотеля «Маяк» на берегу Мастрюковских озер

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Прокуратурой Ставропольского района завершена проверка соблюдения требований законодательства в сфере предоставления услуг Экоотелем «Маяк», расположенным на берегу Мастрюковских озер.

Основанием для проверки послужила информация о произошедшем 21 февраля 2024 года отравлении хлором детей во время купания в бассейне.

По итогам проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Установлено, что система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации. Отель не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Выходы с 2-го этажа на лестничные клетки не оборудованы дверьми с приспособлениями для самозакрытия и с уплотнением в притворах.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, допущенных при хранении и маркировке уборочного инвентаря, который размещается в помещении для хранения чистого белья. Там же размещаются инвентарь для отдыха (решетки для жарки мяса), канистры с дезинфицирующими средствами, моющие средства, матрасы, обувь, контейнеры с едой сотрудников и прочие посторонние вещи.

Прокуратурой района руководителям ООО «Дивини» и ООО «ГРК «Маяк», осуществляющим предоставление гостиничных и ресторанных услуг, внесены представления об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Работа бассейнов возобновлена с 24 марта 2024 года.

По результатам рассмотрения административных материалов, поступивших из прокуратуры района, управлением Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти и территориальным подразделением ГУ МЧС России по Самарской области организации и должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.4, 6.6, 20.4 КоАП РФ с назначением штрафов на общую сумму 35 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) продолжается под контролем прокуратуры района.

Фото: облпрокуратура