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Закончено расследование гибели тольяттинской туристки при восхождении на Эльбрус

4 марта 2022 12:28
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Закончено расследование гибели тольяттинской туристки при восхождении на Эльбрус

Следователи СК РФ КБР закончили расследование уголовного дела о гибели альпинистов на горе Эльбрус 23 сентября 2021 года. Среди погибших была жительница Тольятти Анастасия Жигулина. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в ведомстве.

Обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") предъявили организатору восхождения и четырем гидам.

Напомним, по версии следствия, один из обвиняемых организовал восхождение с 16 по 25 сентября 2021 г. на западную вершину горы Эльбрус. Он же подобрал четырех инструкторов-проводников, некоторые из которых не соответствовали квалификационным требованиям. В восхождении участвовали 16 туристов, они заплатили от 31 до 39 тыс. рублей.

Маршрут восхождения на западную вершину Эльбруса с юга имеет категорию трудности "1 Б". Для этого необходимо по одному инструктору-проводнику не более чем троих человек, то есть для 16 человек должны были привлечь не менее шести инструкторов. Также организатор не принял во внимание плохую погоду и климатические особенности — наиболее благоприятным временем прохождения этого маршрута считается период с июня по август. Помимо этого, организаторы не оценили уровень подготовки группы, амуницию и состояние здоровья.

На высоте более 5000 м участница группы сообщила, что по состоянию здоровья не может продолжать подъем. Один из проводников отправился с ней к начальной точке восхождения. Во время спуска женщина скончалась от переохлаждения. Оставшиеся гиды, несмотря на ухудшение погоды, продолжили подъем, хотя из соображений безопасности следовало немедленно начать спуск всех участников. В итоге еще нескольким неподготовленным туристам стало плохо. Инструкторы не смогли собственными силами спустить всю группу и своевременно организовать эвакуацию. В результате пятеро туристов погибли, а девять получили травмы.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, пишет Волга Ньюс.

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