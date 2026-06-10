Загорелась крыша здания панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» из-за БПЛА-атаки

В результате БПЛА-атаки ВСУ повреждения получило здание панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.».

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» — горит крыша», — говорится в заявлении главы города, пишет РТ.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал Развожаев.

25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание уже частично разрушалось и загоралось. Тогда пожарные, солдаты и моряки спасли 86 фрагментов полотна, а после войны мастера восстановили шедевр.