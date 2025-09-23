Я нашел ошибку
Более 20 тысяч деревьев высадят в Самарской области в рамках акции «Сохраним лес»
Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
Полицейские работают на месте ДТП в Ставропольском районе: пятеро пострадавших
СамГМУ и федеральный онкоцентр ФМБА обсудили взаимодействие по подготовке кадров и развитию онкологической помощи
Спартакиада кадетских корпусов «Кадет Приволжья - 2025» вышла на международный уровень
Задержанные в Самарской области диверсанты надеялись на жертвы среди населения
АвтоВАЗ опроверг завершение выпуска Lada Aura
Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела сразу по двум статьям
Задержанные в Самарской области диверсанты надеялись на жертвы среди населения

23 сентября 2025 13:19
87
Задержанные в Самарской области диверсанты надеялись на жертвы среди населения

Задержанные в Самарской области диверсанты сами выбирали цели для диверсий, надеясь, что в результате происшествия будут жертвы среди мирного населения. Об этом 23 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В конечном итоге цели всегда выбирал я — по приоритету того, чтобы они были связаны с логистикой, с нефтегазовым сектором и с ж/д», — рассказал один из задержанных.

Его пособник добавил, что он надеялся на жертвы среди мирного населения при совершении диверсий. В ФСБ также отметили, что один из подозреваемых при задержании ударил себя ножом в живот.

О задержании двух диверсантов по подозрению в совершении диверсий с 2023 года стало известно ранее в этот день. Уточняется, что отца и сына 1970 и 1992 годов рождения задержали при подготовке подрыва ж/д моста через реку Самара. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пишут "Известия". 

