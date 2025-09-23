Я нашел ошибку
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Закон Криминал Происшествия

В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года

23 сентября 2025 12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании в Самарской области отца и сына, причастных к совершению ряда диверсий с 2023 года.

По данным ведомства, мужчины в 2023-2025 годах участвовали в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России – отца и сына, 1970 и 1992 годов рождения", – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Уточняется, что в 2022 году младший из задержанных, находясь за границей, в Telegram связался с украинскими террористами и заявил, что готов с ними сотрудничать безвозмездно. Вернувшись в Россию, фигурант привлек отца к подготовке терактов и диверсий на российских объектах.

Мужчин задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из тайников в лесу и арендованной фигурантами квартире изъяли 13,5 килограмма взрывчатки, а также компоненты для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.

Задержанные отец и сын признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе Самарской области, в сентябре 2024 года – железнодорожные мосты через реки Самара и Чапаевка. Кроме того, мужчины сознались, что в 2023 году участвовали в подрыве трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

В ЦОС ФСБ добавили, что в отношении задержанных заведено уголовное дело о незаконном обороте и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел о диверсии, госизмене и участии в деятельности террористической организации, пишет Смотрим. 

