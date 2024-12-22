Задержана обманутая мошенниками пенсионерка, взорвавшая банкоматы в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали пенсионерку, 21 декабря под влиянием злоумышленников устроившую взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале городского ГУ МВД России.

"Задержана 68-летняя пенсионерка. Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили ее к совершению данного преступления", - раскрыли в ведомстве.

Уточняется, что подозреваемую задержали в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Как сообщал глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт вечером 21 декабря в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, пишет РЕН-ТВ.