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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области: «Сегодня на территории г.о. Самара сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. Оперативные мероприятия полицейскими проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования. В настоящее время сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправных деяний фигурантов».