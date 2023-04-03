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За выходные в Самарской области 318 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности

3 апреля 2023 12:53
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За выходные в Самарской области 318 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

В ходе рейдовых мероприятий с 31 марта по 2 апреля 2023 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 31 марта по 2 апреля, где выявлено свыше 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За период рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 60 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 18 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 524 водителя. Несмотря на выписанные требования, 8 жителей Губернии не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлен административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 62 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 102 правонарушителя со стороны водителей и 174 со стороны пешеходов.

318 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Теги: БДД

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