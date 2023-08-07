За выходные в области привлечен к административной ответственности 61 пьяный водитель

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Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.

Во время рейдовых мероприятий особое внимание инспекторов ДПС было обращено на эксплуатацию мототранспортных средств с неисправными выхлопными системами, ремусами, выявление, пресечение других нарушений правил дорожного движения с их стороны. Так, за истекшие три дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 81 нарушение ПДД РФ, совершенных водителями мототранспорта. В 19 случаях транспортные средства были помещены на специализированные стоянки.

За управление автомобилем в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД, по всей области, привлечен к административной ответственности 61 водитель. Кроме того, сотрудники полиции выявили 13 водителей без водительских удостоверений.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 297 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Во время рейдовых мероприятий выявлено 59 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 75 правонарушителей со стороны водителей и 93 со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, в том числе с использованием методов скрытого патрулирования. Убедительно рекомендуем не забывать о безопасности дорожного движения.