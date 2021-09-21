За восемь месяцев полиция провела 18 профилактических мероприятий в развлекательных заведениях Самарской области

231

За восемь месяцев текущего года правоохранители провели 18 профилактических мероприятий в развлекательных заведениях Самарской области. По итогам возбуждено пять уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из незаконного оборота изъято около 40 грамм наркотиков, выявлено 137 лиц с внешними признаками наркотического опьянения, которые направлены для прохождения медицинского освидетельствования. Из них 22 лица отказались от прохождения освидетельствования, у 32 установлен факт наркотического опьянения. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Очередное мероприятие прошло в областном центре. Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области, при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» и ОМОН Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской области, посетили развлекательное заведение, расположенное на улице Галактионовской.

Правоохранители с применением служебно-разыскной собаки проверили танцпол, зал и служебные помещения бара. Во время проведения мероприятия в развлекательном заведении находилось около 50 посетителей и работников, с которыми правоохранители провели профилактические беседы.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- по телефонам (846) 278-22-22 или 112;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».