За три дня в Самарской области выявлено 74 водителя в состоянии опьянения

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В ходе рейдовых мероприятий с 22 по 24 июля 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 22 по 24 июля.

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За три дня рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 74 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 7 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За период рейда с 22 по 24 июля полицейскими выявлено порядка 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

От пристального внимания полицейских оказались и иные правонарушения: так, более 280 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, почти в 68 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 108 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 145 раз.

Также, во время проведения мероприятий, сотрудники ГИБДД выявляли автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствовали требованиям Технического регламента. Более 283 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля. Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.