За три дня в Самарской области области выявлено 62 водителя в состоянии опьянения

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Особое внимание автоинспекторов было направлено на выявление и исключение из участия в дорожном движении нетрезвых водителей.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 08 по 10 июля.

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За три дня рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 62 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

- 23 водителя по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),

- 37 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),

- в отношении 2 водителей собран материал по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение в нетрезвом виде.

Всего за три дня на дорогах губернии полицейскими выявлено порядка 2000 различных правонарушений в области дорожного движения.

От пристального внимания полицейских оказались и иные правонарушения: так, более 280 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, почти в 70 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 150 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 156 раз.

Также, во время проведения мероприятий, сотрудники ГИБДД выявляли автомобилистов, у которых светопропускание передних стекол на транспортных средствах не соответствовали требованиям Технического регламента. Более 350 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля. Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.