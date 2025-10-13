За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров

80

12 октября огнеборцы пожарно-спасательных частей № № 78, 128 пожарно-спасательного отряда № 46 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» 4 раза выезжали на тушение сухой травы на территории Волжского района. Общая площадь горения составила 89 000 квадратных метров.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» призывает соблюдать особую осторожность при обращении с огнем. Непотушенная спичка или сигарета, брошенные в траву, могут привести к серьезному пожару.

В случае обнаружения возгорания звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"