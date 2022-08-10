За последние два дня на дорогах Тольятти пострадали три ребенка

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В воскресенье, 7 августа, примерно в 14:00 часов, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по ул. Ярославской в направлении ул. Л. Чайкиной. В пути следования, в районе дома № 35 при перестроении допустил столкновение с автомашиной «Лада Приора» под управлением женщины, 1988 года рождения, двигавшейся справа в попутном с ним направлении. В результате происшествия пострадал 9-летний пассажир, находившийся в автомобиле вместе с мамой, водителем «Приоры», ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности на заднем пассажирском сидении.

8 августа, в 14:55, на регулируемом пешеходном переходе, расположенном на пересечении улиц Матросова и Л. Чайкиной, водитель, девушка 1997 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки Гранд Витара», при повороте налево на разрешающий (зеленый) сигнал светофора допустила наезд на 9-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги также на зеленый сигнал. В результате ДТП ребенок госпитализирован в лечебное учреждение.

Вечером 8 июля, в 17:30, водитель, 1997 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спортейж», во дворе дома № 44, расположенного на Московском проспекте, допустила наезд на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть с детской площадки к подъезду своего дома. В лечебном учреждении ребенку назначили амбулаторное лечение.

Оба маленьких пешехода переходили проезжую часть самостоятельно без сопровождения взрослых.

К сожалению, дети, не имея возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дорогах, являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, безопасность которых полностью зависит от взрослых.

Уважаемые родители, прежде всего вы должны осознавать свою ответственность за жизнь ваших детей. Отпуская детей на улицу, вы должны быть уверены в их безопасном поведении. Сажая ребенка в автомобиль, должны сами обеспечить ему безопасность.

Только в Тольятти с начала года на сегодняшний день пострадали 50 детей и подростков в возрасте до 16 лет.