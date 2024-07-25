За пьяную езду у жителя Жигулевска арестовали автомобиль

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Отделением дознания Отдела МВД России по городу Жигулёвску окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В настоящий момент уголовное дело, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Из материалов уголовного дела следует, что сотрудниками ДПС ОМВД России по г.Жигулёвску в ночные часы на маршруте патрулирования был замечен автомобиль марки Hyundai Santa Fe. Госавтоинспекторы остановили транспортное средство для проверки документов у водителя, на право пользования и управления транспортным средством, где в ходе разговора почувствовали исходящий от мужчины сильный запах алкоголя.

Сотрудники полиции предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, от которого он отказался, но не стал отрицать, что употреблял алкоголь.

В ходе сбора административного материала, сотрудники Госавтоинспекции установили, что местный житель 1983 года рождения уже привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Полицейские передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа, где дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

По решению суда автомобиль изъят и на него наложен арест за неоплаченные штрафы в установленный срок.