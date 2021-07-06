За неделю на водных объектах Самарской губернии погибли шесть человек

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На оперативном совещании в правительстве Самарской области руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко сообщил об обстановке на территории региона за минувшую неделю. С 29 июня по 5 июля произошло одно ЧС - столкновение автомобилей в Промышленном районе Самары, в котором пострадали 11 человек, погибших нет. Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу. За неделю произошло 84 техногенных пожара, в которых погибло два человека. На водных объектах губернии погибли шесть человек - все эти люди отдыхали на несанкционированных пляжах. Олег Бойко напомнил, что в Самарской области с начала сезона к приему отдыхающих подготовлены и работают официально 35 пляжей в 13 муниципальных образованиях.

Также глава ГУ МЧС сообщил, что на территории населенного пункта Ольгино Хворостянского района были обнаружены 22 авиаснаряда. Виктор Кудряшов поручил разобраться в этой ситуации, проверить, как соблюдается регламент по уничтожению оружия. Кроме того, первый вице-губернатор распорядился детально проанализировать ситуацию с утечкой серной кислоты на территории предприятия по производству сернокислого алюминия «Алхим» в Тольятти, которая произошла 4 июля. По информации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона, этот инцидент не нанес вред окружающей среде, в ливневую канализацию серная кислота не попала. Специалисты ведут отбор проб на объектах канализации, были приняты и превентивные меры по закачке в систему дополнительных объемов воды. К счастью, негативного сценария развития ситуации удалось избежать. Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что сегодня на месте было проведено заседание городской комиссии по ЧС, приняты все меры по ликвидации разлива, риски для окружающей среды минимизированы.

«Сейчас Ростехнадзор должен проанализировать, как проводилась экспертиза промышленной безопасности этого объекта. Ситуация просто вопиющая», - подчеркнул председатель Правительства Самарской области. В настоящее время надзорные органы проводят расследование происшествия.