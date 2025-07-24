За мошенничество суд приговорил жителя Волжского района к 2,5 годам лишения свободы

133

За совершение преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» суд приговорил жителя Волжского района Самарской области к 2,5 годам лишения свободы и постановил выплатить ущерб, причиненный администрации муниципального района, в размере 1,5 миллионов рублей. На основании принятого решения в отделении судебных приставов Волжского района в отношении мужчины возбудили соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о наложение запрета на совершение регистрационных действий в отношении имеющегося у должника имущества, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.

Комплекс принятых мер принес желаемый результат. Материальный ущерб в 1,5 миллиона рублей, причиненный его преступными действиями, погашен в полном объеме.