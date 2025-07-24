За мошенничество суд приговорил жителя Волжского района к 2,5 годам лишения свободы

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +24, +26°С.
25 июля в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +27°С
Несколько полезных рекомендаций помогут вам избежать неприятностей в дороге.
МЧС СО: отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, помните о безопасности
Пройти обучение может любой житель Самары и региона старше 18 лет. 
Самарцев приглашают пройти бесплатный курс «Волонтер поискового отряда»
Николай Кикин – настоящий художник-путешественник.
В Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Открывая миры» самарского художника Николая Кикина
ГД может осенью рассмотреть законопроект о регулировании рынка видеоигр
ГД может осенью рассмотреть законопроект о регулировании рынка видеоигр
В настоящее время строительство одиннадцатой станции единственной самарской линии метро идет в плановом режиме
В настоящее время строительство одиннадцатой станции единственной самарской линии метро идет в плановом режиме
Упавшему в Амурской области самолету было почти 50 лет
Упавшему в Амурской области самолету было почти 50 лет
Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа
Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.45
0.36
EUR 91.79
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За мошенничество суд приговорил жителя Волжского района к 2,5 годам лишения свободы

24 июля 2025 12:09
133
За мошенничество суд приговорил жителя Волжского района к 2,5 годам лишения свободы

За совершение преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» суд приговорил жителя Волжского района Самарской области к 2,5 годам лишения свободы и постановил выплатить ущерб, причиненный администрации муниципального района, в размере 1,5 миллионов рублей. На основании принятого решения в отделении судебных приставов Волжского района в отношении мужчины возбудили соответствующее исполнительное производство.
В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о наложение запрета на совершение регистрационных действий в отношении имеющегося у должника имущества, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.
Комплекс принятых мер принес желаемый результат. Материальный ущерб в 1,5 миллиона рублей, причиненный его преступными действиями, погашен в полном объеме.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Забор раздора: две жительницы Самарской области не могли поделить участок
23 июля 2025, 10:34
Забор раздора: две жительницы Самарской области не могли поделить участок
Суд удовлетворил исковые требования владелицы соседнего участка и обязал женщину перенести забор в положенное место. Происшествия
297
Судебные приставы Чапаевска добились выдачи ключей от квартиры женщине с двумя детьми
22 июля 2025, 10:54
Судебные приставы Чапаевска добились выдачи ключей от квартиры женщине с двумя детьми
После развода житель г. Чапаевска решил больше не делить трехкомнатную квартиру с бывшей женой и детьми. Общество
324
Судебные приставы доставили в диспансер больного туберкулезом из Похвистнево
18 июля 2025, 10:24
Судебные приставы доставили в диспансер больного туберкулезом из Похвистнево
Он намеренно уклонялся от прохождения лечения. Общество
504
В центре внимания
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
24 июля 2025  13:32
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
102
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
24 июля 2025  12:22
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
138
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
24 июля 2025  10:07
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
187
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
23 июля 2025  22:34
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
571
На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске.
23 июля 2025  17:54
Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь
370
Весь список