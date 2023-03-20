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За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 24 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии.

20 марта 2023 13:24
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За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 24 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 17 по 19 марта. 

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За период рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 74 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 24 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 241 водитель. Несмотря на выписанные требования, 3 жителя Губернии не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 69 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 144 правонарушителя со стороны водителей и 274 со стороны пешеходов.

267 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, в том числе с использованием методов скрытого патрулирования. Убедительно рекомендуем не забывать о безопасности дорожного движения.

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