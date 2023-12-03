За хищение, присвоение и растрату денег жильцов многоэтажек в Самаре осудят директора фирмы

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Следователи СУ Управления МВД России по г. Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего директора фирмы из областного центра, который при проведении ремонта многоквартирного дома на проспекте 9 Мая обманул его жильцов. О том, что он похитил у них 240 тысяч, внеся недостоверные данные в акты о выполненных работах по обслуживанию вентиляционных труб и канализации, сообщали в конце апреля прошлого года.



В ходе следствия была установлена причастность фигуранта к ещё одному преступлению. Так, действуя от имени управляющей компании, обвиняемый в период с 2016 года по 2022 год получил от жильцов других многоэтажек более 4 млн рублей, которые должен был передать ресурсоснабжающим организациям. Однако указанные финансы он присвоил и перевёл на счёт подконтрольной фирмы, тем самым легализовав их, а затем растратил по своему усмотрению.



Следователями было установлено и допрошено более 50 свидетелей, изъяты более 600 финансовых документов, проведено множество экспертиз, в том числе строительно-техническая. На имущество фигуранта стоимостью свыше 1 млн рублей был наложен арест.



В настоящее время уголовные дела, возбуждённые в отношении директора фирмы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 и 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.