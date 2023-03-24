За долг по налогам у самарской организации арестовали спецтехнику и легковые авто

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В счет многомиллионного долга по налогам у предприятия арестовали 15 единиц грузового транспорта и 2 легковых автомобиля.

Одно из самарских предприятий не перечисляло налоги в бюджет государства на протяжении нескольких лет. За время уклонения от своих обязательств у него образовался перед государством многомиллионный долг. В отношении организации в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов возбудили исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности.

В рамках исполнительных производств судебные приставы совершили выход на место нахождения пищевого производства. Сотрудники Службы составили акт описи и ареста 17 единиц движимого имущества на общую сумму в 23 миллиона рублей.

Теперь у предприятия есть 10 дней на погашение долга. В случае непогашения задолженности в установленный срок спецтехника и легковые автомобили будут отправлены на реализацию, а вырученные с продажи денежные средства перечислены в бюджет.