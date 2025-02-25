Взрывчатое вещество незаконно хранил житель Борского района

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Оперуполномоченные уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Борский», проверяя информацию о причастности 65-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ, в присутствии понятых провели осмотр жилища, обнаружили и изъяли ёмкости с сыпучим веществом, общей массой более 200 граммов.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, селянин незаконно хранил бездымный порох промышленного изготовления, относящийся к взрывчатым веществам.

По данным сотрудников полиции, мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.

В ходе опроса местный житель пояснил, что, владея оружием, приобретал порох в 2019 году для самостоятельного снаряжения патронов. Действие разрешительных документов на оружие закончилось, но, несмотря на это, он решил оставить порох для собственных нужд.

В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Борское» в отношении местного жителя, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальное органы внутренних дел.